Наев: Российские ДРГ пытаются заходить на Черниговском и Сумском направлениях
21.07.2023, 09:30
Сергей Наев (Фото: ООС)
Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить на территорию Украины через границу в Черниговской и Сумской областях. Об этом сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.
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"В приграничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными", – заявил Наев.
Он добавил, что Россия не оставляет попыток найти слабые места в украинской обороне на Черниговском и Сумском направлениях.
Силы обороны увеличивают количество невзрывных инженерных заграждений и устанавливает дополнительные камеры наблюдения.
- Утром 21 июля Генштаб ВСУ заявил, что за прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения, россияне наступают на Донбассе и пытались вернуть позиции на севере Запорожской области.
- На Мелитопольском и Бердянском направлениях, на участках Новоданиловка – Вербовое, Новоданиловка – Работино, Новодаровка – Приютное Силы обороны имели успех.
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