Наев: Российские ДРГ пытаются заходить на Черниговском и Сумском направлениях

Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить на территорию Украины через границу в Черниговской и Сумской областях. Об этом сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

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"В приграничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными", – заявил Наев.

Он добавил, что Россия не оставляет попыток найти слабые места в украинской обороне на Черниговском и Сумском направлениях.

Силы обороны увеличивают количество невзрывных инженерных заграждений и устанавливает дополнительные камеры наблюдения.

Утром 21 июля Генштаб ВСУ заявил, что за прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения, россияне наступают на Донбассе и пытались вернуть позиции на севере Запорожской области.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях, на участках Новоданиловка – Вербовое, Новоданиловка – Работино, Новодаровка – Приютное Силы обороны имели успех.

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