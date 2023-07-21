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Наев: Российские ДРГ пытаются заходить на Черниговском и Сумском направлениях

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 09:30
Наев: Российские ДРГ пытаются заходить на Черниговском и Сумском направлениях - Фото
Сергей Наев (Фото: ООС)

Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить на территорию Украины через границу в Черниговской и Сумской областях. Об этом сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В приграничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными", – заявил Наев.

Он добавил, что Россия не оставляет попыток найти слабые места в украинской обороне на Черниговском и Сумском направлениях. 

Силы обороны увеличивают количество невзрывных инженерных заграждений и устанавливает дополнительные камеры наблюдения.

  • Утром 21 июля Генштаб ВСУ заявил, что за прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения, россияне наступают на Донбассе и пытались вернуть позиции на севере Запорожской области.
  • На Мелитопольском и Бердянском направлениях, на участках Новоданиловка – Вербовое, Новоданиловка – Работино, Новодаровка – Приютное Силы обороны имели успех.

Читайте также: Наев: О прибытии Группы Вагнера в Беларусь знаем, попробуют зайти в Украину – умрут

Наталья Медведева
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Сергей Наеввойнадрг
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