Наєв: Російські ДРГ намагаються заходити на Чернігівському та Сумському напрямках

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються заходити на територію України через кордон у Чернігівській та Сумській областях. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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"У прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але всі спроби були невдалими", – заявив Наєв.

Він додав, що Росія не полишає спроб знайти слабкі місця в українській обороні на Чернігівському та Сумському напрямках.

Сили оборони збільшують кількість невибухових інженерних загороджень і встановлюють додаткові камери спостереження.

Вранці 21 липня Генштаб ЗСУ заявив, що минулої доби сталося 32 бойові зіткнення, росіяни наступають на Донбасі і намагалися повернути позиції на півночі Запорізької області.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках, на ділянках Новоданилівка – Вербове, Новоданилівка – Роботине, Новодарівка – Приютне Сили оборони мали успіх.

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