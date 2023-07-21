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Наєв: Російські ДРГ намагаються заходити на Чернігівському та Сумському напрямках

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 09:30
Наєв: Російські ДРГ намагаються заходити на Чернігівському та Сумському напрямках - Фото
Сергій Наєв (Фото: ООС)

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються заходити на територію України через кордон у Чернігівській та Сумській областях. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"У прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але всі спроби були невдалими", – заявив Наєв.

Він додав, що Росія не полишає спроб знайти слабкі місця в українській обороні на Чернігівському та Сумському напрямках. 

Сили оборони збільшують кількість невибухових інженерних загороджень і встановлюють додаткові камери спостереження.

  • Вранці 21 липня Генштаб ЗСУ заявив, що минулої доби сталося 32 бойові зіткнення, росіяни наступають на Донбасі і намагалися повернути позиції на півночі Запорізької області.
  • На Мелітопольському та Бердянському напрямках, на ділянках Новоданилівка – Вербове, Новоданилівка – Роботине, Новодарівка – Приютне Сили оборони мали успіх.

Читайте також: Наєв: Про прибуття Групи Вагнера до Білорусі знаємо, спробують зайти в Україну – помруть

Наталія Медведєва
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