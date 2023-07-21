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Россия разместила новых диверсантов рядом с украинской границей – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 10:24
Россия разместила новых диверсантов рядом с украинской границей – ЦНС - Фото
Российский оккупант (Фото: ресурс оккупантов)

Россия перебросила новый отряд диверсантов в Брянскую область для подрывной деятельности в Украине и противодействия местным партизанам. Оккупантов перебросили в город Стародуб, сообщает Центр национального сопротивления.

РФ перебросила отряд 24 отдельной гвардейской бригады спецназначения, ранее базировавшийся в Чите.

Он должен сменить аналогичный отряд 22 бригады РФ.

Задача подразделения – диверсии на территории Украины и противодействие местным партизанам в Брянской области.

Отряд разместили в городе Стародуб. От него до украинской границы по прямой около 30 км.

Стародуб на карте

Читайте также: Между вагнеровцами и беларускими пограничниками произошла стычка рядом с Украиной – ЦНС

Артём Джерипа
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