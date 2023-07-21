Россия разместила новых диверсантов рядом с украинской границей – ЦНС
21.07.2023, 10:24
Российский оккупант (Фото: ресурс оккупантов)
Россия перебросила новый отряд диверсантов в Брянскую область для подрывной деятельности в Украине и противодействия местным партизанам. Оккупантов перебросили в город Стародуб, сообщает Центр национального сопротивления.
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РФ перебросила отряд 24 отдельной гвардейской бригады спецназначения, ранее базировавшийся в Чите.
Он должен сменить аналогичный отряд 22 бригады РФ.
Задача подразделения – диверсии на территории Украины и противодействие местным партизанам в Брянской области.
Отряд разместили в городе Стародуб. От него до украинской границы по прямой около 30 км.
- 21 июля командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить в Украину через границу в Черниговской и Сумской областях. Все их попытки были неудачными, заявил он.
- 14 июля стало известно об уничтожении трех российских диверсионно-разведывательных групп на лодках между островами в устье Днепра.
- 16 июля в ОК "Юг" сообщили об уничтожении 10 российских лодок с диверсантами на Днепре за неделю.
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