Россия разместила новых диверсантов рядом с украинской границей – ЦНС

Россия перебросила новый отряд диверсантов в Брянскую область для подрывной деятельности в Украине и противодействия местным партизанам. Оккупантов перебросили в город Стародуб, сообщает Центр национального сопротивления.

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РФ перебросила отряд 24 отдельной гвардейской бригады спецназначения, ранее базировавшийся в Чите.

Он должен сменить аналогичный отряд 22 бригады РФ.

Задача подразделения – диверсии на территории Украины и противодействие местным партизанам в Брянской области.

Отряд разместили в городе Стародуб. От него до украинской границы по прямой около 30 км.

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