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В устье Днепра, между островами, уничтожены три лодки с российскими диверсантами – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 08:17
В устье Днепра, между островами, уничтожены три лодки с российскими диверсантами – ВСУ - Фото
Иллюстративное фото (Скриншот видео ССО)

Российские оккупанты в минувшие сутки отправили три диверсионно-разведывательные группы на лодках на задание между островами в устье Днепра. Они уничтожены. Об этом сообщила спикер операционного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, российские оккупанты время от времени пытаются маневрировать между островами в устье Днепра, собирая информацию о движении Сил обороны и пытаясь ротировать свой личный состав.

"За минувшие сутки нами было обнаружено три таких группы на трех лодках. Все результативно уничтожены – 11 оккупантов и три лодки пошли по курсу русского военного корабля", – сообщила спикер ОК "Юг".

Читайте также: Выдвинулись на лодках и штурмовали позиции РФ: видео спецоперации ССО на одном из островов

Наталья Медведева
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войнаднепрдргНаталья Гуменюк
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