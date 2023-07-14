В устье Днепра, между островами, уничтожены три лодки с российскими диверсантами – ВСУ
14.07.2023, 08:17
Иллюстративное фото (Скриншот видео ССО)
Российские оккупанты в минувшие сутки отправили три диверсионно-разведывательные группы на лодках на задание между островами в устье Днепра. Они уничтожены. Об этом сообщила спикер операционного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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По словам Гуменюк, российские оккупанты время от времени пытаются маневрировать между островами в устье Днепра, собирая информацию о движении Сил обороны и пытаясь ротировать свой личный состав.
"За минувшие сутки нами было обнаружено три таких группы на трех лодках. Все результативно уничтожены – 11 оккупантов и три лодки пошли по курсу русского военного корабля", – сообщила спикер ОК "Юг".
- ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за прошедшую неделю было освобождено 10 кв. км к югу.
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