У гирлі Дніпра, між островів, знищено три човни з російськими диверсантами – ЗСУ

Російські окупанти минулої доби відправили три диверсійно-розвідувальні групи на човнах на завдання між островами у гирлі Дніпра. Їх знищено. Про це повідомила спікерка операційного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

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За словами Гуменюк, російські окупанти час від часу намагаються маневрувати між островів в гирлі Дніпра, збираючи інформацію про рух Сил оборони та намагаючись ротувати свій особовий склад.

"За минулу добу нами було виявлено три таких групи на трьох човнах. Всі результативно знищено – 11 окупантів і три човни пішли за курсом руського воєного корабля", – повідомила спікерка ОК "Південь".

ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за минулий тиждень було звільнено 10 кв. км на півдні.

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