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У гирлі Дніпра, між островів, знищено три човни з російськими диверсантами – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 08:17
У гирлі Дніпра, між островів, знищено три човни з російськими диверсантами – ЗСУ - Фото
Ілюстративне фото (Скриншот відео ССО)

Російські окупанти минулої доби відправили три диверсійно-розвідувальні групи на човнах на завдання між островами у гирлі Дніпра. Їх знищено. Про це повідомила спікерка операційного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

За словами Гуменюк, російські окупанти час від часу намагаються маневрувати між островів в гирлі Дніпра, збираючи інформацію про рух Сил оборони та намагаючись ротувати свій особовий склад.

"За минулу добу нами було виявлено три таких групи на трьох човнах. Всі результативно знищено – 11 окупантів і три човни пішли за курсом руського воєного корабля", – повідомила спікерка ОК "Південь".

Читайте також: Висунулись на човнах і штурмували позиції РФ: відео спецоперації ССО на одному з островів

Наталія Медведєва
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війнаДніпродргНаталія Гуменюк
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