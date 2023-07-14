У гирлі Дніпра, між островів, знищено три човни з російськими диверсантами – ЗСУ
14.07.2023, 08:17
Ілюстративне фото (Скриншот відео ССО)
Російські окупанти минулої доби відправили три диверсійно-розвідувальні групи на човнах на завдання між островами у гирлі Дніпра. Їх знищено. Про це повідомила спікерка операційного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За словами Гуменюк, російські окупанти час від часу намагаються маневрувати між островів в гирлі Дніпра, збираючи інформацію про рух Сил оборони та намагаючись ротувати свій особовий склад.
"За минулу добу нами було виявлено три таких групи на трьох човнах. Всі результативно знищено – 11 окупантів і три човни пішли за курсом руського воєного корабля", – повідомила спікерка ОК "Південь".
- ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за минулий тиждень було звільнено 10 кв. км на півдні.
Читайте також: Висунулись на човнах і штурмували позиції РФ: відео спецоперації ССО на одному з островів
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Росіяни вдарили ракетами по Дніпру, Києву, Харкову та інших містах, зруйновано будинки – фото, відео 24.06.2023Росіяни кидають на Харківщину ДРГ та два тижні прицільно б'ють по аміакопроводу – ОВА 14.06.2023У Кривому Розі ракета зруйнувала п'ятиповерхівку, завали. Атаковані також Дніпро, Харків та Київ 13.06.2023
Останні новини
Коментарі