Командування Сил спецоперацій показало відео бойової роботи українських сил в районі одного з островів на річці Дніпро.

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Дрон провів аеророзвідку одного з островів – було виявлено позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки Сил оборони.

Було вирішено висунутися в район, знищити особовий склад і надалі взяти під контроль визначену територію.

Після детального планування воїни 73-го морського центру спеціальних операцій ССО висунулися на двох човнах і здійснили штурм позицій противника. Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV-дронів.

В результаті операції знищено один човен противника, ще один було пошкоджено. Знешкоджено п’ятьох окупантів.

На початку липня ССО знищили чергову станцію спостереження росіян на кордоні з російською Бєлгородською областю, що межує з Україною.

У районі Бахмута бійці ССО виявили три реактивні системи залпового вогню "Град": їх знищила українська артилерія.

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