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Висунулись на човнах і штурмували позиції РФ: відео спецоперації ССО на одному з островів видео

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13.07.2023, 20:05
Відео: ССО
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Командування Сил спецоперацій показало відео бойової роботи українських сил в районі одного з островів на річці Дніпро.

Дрон провів аеророзвідку одного з островів – було виявлено позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки Сил оборони.

Було вирішено висунутися в район, знищити особовий склад і надалі взяти під контроль визначену територію.

Після детального планування воїни 73-го морського центру спеціальних операцій ССО висунулися на двох човнах і здійснили штурм позицій противника. Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV-дронів.

В результаті операції знищено один човен противника, ще один було пошкоджено. Знешкоджено п’ятьох окупантів.

  • На початку липня ССО знищили чергову станцію спостереження росіян на кордоні з російською Бєлгородською областю, що межує з Україною.
  • У районі Бахмута бійці ССО виявили три реактивні системи залпового вогню "Град": їх знищила українська артилерія.

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Оксана Житнюк
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