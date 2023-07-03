ССО знищили "очі" росіян на кордоні з Бєлгородською областю – відео

Українські захисники знищили чергову станцію спостереження росіян на кордоні з російською Бєлгородською областю, що межує з Україною. Відео роботи Сил спецоперацій опублікувала Державна прикордонна служба.

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"Сили спеціальних операцій знищують "очі" на кордоні з Бєлгородською народною республікою. Ми завжди будемо дихати ворогу в потилицю", – йдеться в повідомленні.

На відео зазначено, що станцію було знищено вчора, 2 липня.

15 червня у Бєлгородській області FPV-дрон знищив російську станцію відеотепловізійного спостереження "Муром-М", а окупанти просто спостерігали за вибухом.

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