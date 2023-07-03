ССО уничтожили "глаза" россиян на границе с Белгородской областью – видео
03.07.2023, 18:01
Скриншот
Украинские защитники уничтожили очередную станцию наблюдения россиян на границе с российской Белгородской областью, граничащей с Украиной. Видео работы Сил спецопераций опубликовала Государственная пограничная служба.
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"Силы специальных операций уничтожают "глаза" на границе с Белгородской народной республикой. Мы всегда будем дышать врагу в затылок", – говорится в сообщении.
На видео указано, что станция была уничтожена вчера, 2 июля.
- 15 июня в Белгородской области FPV-дрон уничтожил российскую станцию видеотепловизионного наблюдения "Муром-М", а оккупанты просто наблюдали за взрывом.
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