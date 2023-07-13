Командование Сил спецопераций показало видео боевой работы украинских сил в районе одного из островов на реке Днепр.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Дрон провел аэроразведку одного из островов – были обнаружены позиции противника и неизвестный предмет, значительно ухудшавший работу средств воздушной разведки Сил обороны.

Было принято решение выдвинуться в район, уничтожить личный состав и в дальнейшем взять под контроль эту территорию.

После детального планирования воины 73-го морского центра специальных операций ССО выдвинулись на двух лодках и совершили штурм позиций противника. Работу штурмовой группы закончили операторы FPV-дронов.

В результате операции уничтожена одна лодка противника, еще одна была повреждена. Обезврежены пять оккупантов.

В начале июля ССО уничтожили очередную станцию наблюдения россиян на границе с российской Белгородской областью, граничащей с Украиной.

В районе Бахмута бойцы ССО обнаружили три реактивных системы залпового огня "Град": их уничтожила украинская артиллерия.

Смотрите также: Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.