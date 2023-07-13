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Выдвинулись на лодках и штурмовали позиции РФ: видео спецоперации ССО на одном из островов видео

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 20:05
Видео: ССО
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Командование Сил спецопераций показало видео боевой работы украинских сил в районе одного из островов на реке Днепр.

Дрон провел аэроразведку одного из островов – были обнаружены позиции противника и неизвестный предмет, значительно ухудшавший работу средств воздушной разведки Сил обороны.

Было принято решение выдвинуться в район, уничтожить личный состав и в дальнейшем взять под контроль эту территорию.

После детального планирования воины 73-го морского центра специальных операций ССО выдвинулись на двух лодках и совершили штурм позиций противника. Работу штурмовой группы закончили операторы FPV-дронов.

В результате операции уничтожена одна лодка противника, еще одна была повреждена. Обезврежены пять оккупантов.

  • В начале июля ССО уничтожили очередную станцию наблюдения россиян на границе с российской Белгородской областью, граничащей с Украиной.
  • В районе Бахмута бойцы ССО обнаружили три реактивных системы залпового огня "Град": их уничтожила украинская артиллерия.

Смотрите также: Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий

Оксана Житнюк
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