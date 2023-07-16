Силы обороны на юге за неделю потопили 10 лодок с российскими диверсантами

Силы обороны на юге Украины за неделю потопили 10 лодок с российскими диверсантами, рассказала в воскресенье в эфире единого телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"В нашей зоне ответственности, где линия фронта проходит по руслу реки Днепр, продолжается контрбатарейная борьба, и наши основные достижения — уничтожение потенциала врага. Если говорить о неделе, то у нас очень мощные результаты по уничтожению того недофлота, который враг все еще имеет на Днепре и которым пытается маневрировать между островами. Более 10 лодок были уничтожены с диверсионно-разведывательными группами. И, в частности, уничтожение крупнокалиберных пушек "Мста-Б", "Гиацинт", которыми враг пытается обстреливать правобережье Херсонской области", — рассказала Гуменюк.

Также военные уничтожили множество российских радиоэлектронных станций, используемых для разведывательных беспилотников.

Другие спикеры ВСУ в воскресенье рассказали, что на Бердянском направлении военные продвинулись в глубину обороны противника на один километр, а в Бахмуте россияне окапываются.

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