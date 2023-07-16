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Силы обороны на юге за неделю потопили 10 лодок с российскими диверсантами

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 14:50
Силы обороны на юге за неделю потопили 10 лодок с российскими диверсантами - Фото
Фото: Pixabay

Силы обороны на юге Украины за неделю потопили 10 лодок с российскими диверсантами, рассказала в воскресенье в эфире единого телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"В нашей зоне ответственности, где линия фронта проходит по руслу реки Днепр, продолжается контрбатарейная борьба, и наши основные достижения — уничтожение потенциала врага. Если говорить о неделе, то у нас очень мощные результаты по уничтожению того недофлота, который враг все еще имеет на Днепре и которым пытается маневрировать между островами. Более 10 лодок были уничтожены с диверсионно-разведывательными группами. И, в частности, уничтожение крупнокалиберных пушек "Мста-Б", "Гиацинт", которыми враг пытается обстреливать правобережье Херсонской области", — рассказала Гуменюк.

Также военные уничтожили множество российских радиоэлектронных станций, используемых для разведывательных беспилотников.

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Андрей Водяный
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войнаХерсонНаталья Гуменюк
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