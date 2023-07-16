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В оккупированном Луганске раздались взрывы, поднимается дым – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 10:36
Фото - соцмережі
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Во временно оккупированном Луганске утром в воскресенье, 16 июля, прогремели несколько взрывов. Многочисленные фотографии с места происшествия появились в социальных сетях, в пабликах также опубликовали видео первые секунды после взрывов.

По предварительной информации, взрывы произошли на юго-западной окраине города в районе шахты "Мащинская".

Взрывы в Луганске подтвердила российская оккупационная администрация.

В оккупированном Луганске раздались взрывы, поднимается дым – фото, видео

В оккупированном Луганске раздались взрывы, поднимается дым – фото, видео

В оккупированном Луганске раздались взрывы, поднимается дым – фото, видео

Также в соцсетях сообщают о взрыве во временно оккупированном Бердянске, он произошел около 10:00 утра; а в 10:37 произошли взрывы в оккупированном Мариуполе.

Андрей Водяный
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войнавзрывЛуганскбердянск
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