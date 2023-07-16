У Луганську вибухи, "гриб" диму, детонація – відео, фото. У Маріуполі та Бердянську теж гучно

У тимчасово окупованому Луганську вранці у неділю, 16 липня, пролунало кілька вибухів. Численні фотографії з місця події з'явилися в соціальних мережах, у пабліках також опублікували відео перших секунд після вибухів.

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За попередньою інформацією, вибухи сталися на південно-західній околиці міста в районі шахти "Мащинська".

Вибухи в Луганську підтвердила російська окупаційна адміністрація.

Також у соцмережах повідомляють про вибух у тимчасово окупованому Бердянську, він стався близько 10:00 ранку; а о 10:37 сталися вибухи в окупованому Маріуполі.

За останні місяці у Луганську кілька разів були подібні вибухи. Востаннє про них повідомлялося в першій половині червня.

16 липня окупанти повідомили також про "атаку дронів" на Севастополь в Криму.

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