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У Луганську вибухи, "гриб" диму, детонація – відео, фото. У Маріуполі та Бердянську теж гучно видео

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 10:36
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У тимчасово окупованому Луганську вранці у неділю, 16 липня, пролунало кілька вибухів. Численні фотографії з місця події з'явилися в соціальних мережах, у пабліках також опублікували відео перших секунд після вибухів.

За попередньою інформацією, вибухи сталися на південно-західній околиці міста в районі шахти "Мащинська".

Вибухи в Луганську підтвердила російська окупаційна адміністрація.

У Луганську вибухи, "гриб" диму, детонація – відео, фото. У Маріуполі та Бердянську теж гучно

У Луганську вибухи, "гриб" диму, детонація – відео, фото. У Маріуполі та Бердянську теж гучно

У Луганську вибухи, "гриб" диму, детонація – відео, фото. У Маріуполі та Бердянську теж гучно

Також у соцмережах повідомляють про вибух у тимчасово окупованому Бердянську, він стався близько 10:00 ранку; а о 10:37 сталися вибухи в окупованому Маріуполі.

Андрій Водяний
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війнабердянськвибухлуганськ
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