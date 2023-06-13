У тимчасово окупованому Луганську пролунало кілька вибухів, над містом піднімається стовп чорного диму. Про це повідомило джерело LIGA.net, яке перебуває у місті.

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Після 16:00 у захопленому ворогом обласному центрі пролунало кілька вибухів.

Окупанти пишуть про нібито "ракетний удар" з боку Збройних Сил України та прильоти в районі авторинку, який розташований на житловому масиві "Мирний".

Піднімається хмара чорного диму.

За даними джерела LIGA.net, у тому районі, ймовірно, була база росіян та підконтрольним їм терористів.

Раніше в Луганську пролунав вибух увечері 12 травня, горів і був зруйнований колишній "Машзавод 100", який ворог використовував у військових цілях.Також 13 травня було знищено базу росіян у колишній академії МВС.

15 травня вибухи були в районі колишнього авіаційного училища, де росіяни збирали військову техніку та особовий склад.

Вранці 12 травня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Пізніше підконтрольні Кремлю російські ЗМІ повідомили, що нібито під час вибуху постраждав місцевий "виконувач обов'язків заступника міністра будівництва, архітектури та ЖКГ".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.

Восени 2022 року була інформація, що Польща нібито оснастить один український бомбардувальник Су-24 такою ракетою.

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