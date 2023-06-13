У тимчасово окупованому Луганську пролунало кілька вибухів, над містом піднімається стовп чорного диму. Про це повідомило джерело LIGA.net, яке перебуває у місті.
Після 16:00 у захопленому ворогом обласному центрі пролунало кілька вибухів.
Окупанти пишуть про нібито "ракетний удар" з боку Збройних Сил України та прильоти в районі авторинку, який розташований на житловому масиві "Мирний".
Піднімається хмара чорного диму.
За даними джерела LIGA.net, у тому районі, ймовірно, була база росіян та підконтрольним їм терористів.
Раніше в Луганську пролунав вибух увечері 12 травня, горів і був зруйнований колишній "Машзавод 100", який ворог використовував у військових цілях.Також 13 травня було знищено базу росіян у колишній академії МВС.
15 травня вибухи були в районі колишнього авіаційного училища, де росіяни збирали військову техніку та особовий склад.
- Вранці 12 травня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Пізніше підконтрольні Кремлю російські ЗМІ повідомили, що нібито під час вибуху постраждав місцевий "виконувач обов'язків заступника міністра будівництва, архітектури та ЖКГ".
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.
- Восени 2022 року була інформація, що Польща нібито оснастить один український бомбардувальник Су-24 такою ракетою.
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