Во временно оккупированном Луганске раздалось несколько взрывов, над городом поднимается столб черного дыма. Об этом сообщил источник LIGA.net, который находится в городе.

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После 16:00 в захваченном врагом областном центре прозвучало несколько взрывов.

Оккупанты пишут о якобы "ракетном ударе" со стороны Вооруженных Сил Украины и прилетах в районе авторынка, который расположен на жилмассиве "Мирный".

Поднимается облако черного дыма.

По данным источника LIGA.net, в том районе, предположительно, была база россиян и подконтрольным им террористов.

Ранее в Луганске прогремел взрыв вечером 12 мая, горел и был разрушен бывший "Машзавод 100", который враг использовал в военных целях. Также 13 мая была уничтожена база россиян в бывшей академии МВД.

15 мая взрывы были в районе бывшего авиационного училища, где россияне собирали военную технику и личный состав.

Утром 12 мая во временно оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв. Позже подконтрольные Кремлю российские СМИ сообщили, что якобы при взрыве пострадал местный "исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ".

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что его страна передает Украине дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow.

Осенью 2022 года проходила информация, что Польша якобы оснастит один украинский бомбардировщик Су-24 такой ракетой.

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