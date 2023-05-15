В Луганске взрывы в районе автовокзала и "ВВАУШ". Там РФ собирала технику — фото, видео
15.05.2023, 08:34
Дым над Луганском после взрыва (Фото: ресурс оккупантов)
Во временно оккупированном Луганске прогремело два взрыва в районе автовокзала и бывшего авиационного училища, где россияне собирали военную технику. Об этом сообщили местные ресурсы, которые контролирует противник.
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Пишут, что в городе было слышно как минимум два громких взрыва в районе автовокзала и бывшего высшего военного авиационного училища (ВВАУШ).
На опубликованных в социальных сетях фото можно увидеть большое облако дыма.
Оккупанты заявляют о якобы "ракетном ударе" по областному центру.
Источники LIGA.net в Луганске говорят, что россияне собирали боевую технику на автовокзале, а на территории ВВАУШ у них была военная база.
Ранее в Луганске прогремел взрыв вечером 12 мая, горел и был разрушен бывший "Машзавод 100", который враг использовал в военных целях. Также 13 мая была уничтожена база россиян в бывшей академии МВД.
- Утром 12 мая во временно оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв. Позже подконтрольные Кремлю российские СМИ сообщили, что якобы при взрыве пострадал местный "исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ".
- Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что его страна передает Украине дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow.
- Осенью 2022 года проходила информация, что Польша якобы оснастит один украинский бомбардировщик Су-24 такой ракетой.
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