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В Луганске взрывы в районе автовокзала и "ВВАУШ". Там РФ собирала технику — фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 08:34
В Луганске взрывы в районе автовокзала и
Дым над Луганском после взрыва (Фото: ресурс оккупантов)

Во временно оккупированном Луганске прогремело два взрыва в районе автовокзала и бывшего авиационного училища, где россияне собирали военную технику. Об этом сообщили местные ресурсы, которые контролирует противник.

Пишут, что в городе было слышно как минимум два громких взрыва в районе автовокзала и бывшего высшего военного авиационного училища (ВВАУШ).
На опубликованных в социальных сетях фото можно увидеть большое облако дыма.
Дым над Луганском после взрыва (Фото: ресурс оккупантов)
Оккупанты заявляют о якобы "ракетном ударе" по областному центру.
Дым над Луганском после взрыва (Фото: ресурс оккупантов)

Источники LIGA.net в Луганске говорят, что россияне собирали боевую технику на автовокзале, а на территории ВВАУШ у них была военная база. 

Ранее в Луганске прогремел взрыв вечером 12 мая, горел и был разрушен бывший "Машзавод 100", который враг использовал в военных целях. Также 13 мая была уничтожена база россиян в бывшей академии МВД. 

  • Утром 12 мая во временно оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв. Позже подконтрольные Кремлю российские СМИ сообщили, что якобы при взрыве пострадал местный "исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ".
  • Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что его страна передает Украине дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow.
  • Осенью 2022 года проходила информация, что Польша якобы оснастит один украинский бомбардировщик Су-24 такой ракетой.

Читайте также: Сырский: В ближайшее время пехота поднимет флаг Украины над Донецком, Луганском и в Крыму

Дмитрий Гриниченко
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