Сырский: В ближайшее время пехота поднимет флаг Украины над Донецком, Луганском и в Крыму

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский поздравил украинских военнослужащих с Днем пехоты и выразил уверенность, что в ближайшее время пехотинцы поднимут флаг Украины над Донецком, Луганском и в Крыму. Об этом Сырский сказал в видеообращении утром 6 мая.

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Командующий Сухопутными войсками заявил, что за последние годы войны пехотинцы продемонстрировали, что даже в самых сложных ситуациях можно переломить ход событий в свою пользу, и даже там, где враг превосходит в количестве, можно отвоевать украинскую землю.

"Уверен, что в ближайшее время украинская пехота поднимет украинский флаг над деоккупированным Донецком, Луганском и в Крыму", – сказал Сырский.

Он подчеркнул, что удачные контрнаступательные операции Сил обороны стали возможны благодаря четкой дисциплине и профессионализму пехоты.

"Сегодня праздник не только Сухопутных войск, но и защитников территориальной обороны, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и всех, кто бок о бок в окопах держит линию фронта, где идут тяжелые бои", – заявил командующий Сухопутными войсками.

За сутки 5 мая 2023 года ВСУ ликвидировали 560 российских оккупантов, уничтожили по 14 боевых бронированных машин, артиллерийских систем и беспилотников.

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Наталія Медведєва

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