Украинские военные в Бахмутском районе сожгли новейший российский танк Т-90 "Прорыв". Видео уничтожения вражеской техники было обнародовано в Facebook 5-й отдельной штурмовой бригады.

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На ролике можно увидеть, как бойцы аэроразведки с дрона сбросили гранату на бронемашину армии РФ.

Военнослужащие ВСУ точно попали взрывным устройством, закинув его через открытый люк внутрь танка оккупантов.

После этого российский Т-90 вспыхнул и, вероятно, выгорел дотла. Столб дыма был виден издалека.

СПРАВКА. Танк Т-90 "Прорыв" представляет собой модернизированную версию основного российского танка Т-90, который в свою очередь является модернизацией советского танка Т-72. По данным из открытых источников, к началу вторжения в Украину РФ произвела только около 20 единиц Т-90, которые поставлялись в "элитную" Таманскую дивизию. Впервые этот танк оккупантов был захвачен ВСУ во время освобождения Харьковской области в сентябре 2020 года.

21 апреля 2023 года бойцы ССО взорвали на мине российский танк Т-90 и затем добили машину с ПТРК.

2 мая воины 72-й бригады подбили танк россиян в поле: он сорвался в "дрифт" и вылетел в кювет.

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Олег Васьків

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