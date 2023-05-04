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Украинские военные сожгли новейший российский танк Т-90 под Бахмутом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 20:47
ВСУ сожгли российский танк (Скриншот с видео)
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Украинские военные в Бахмутском районе сожгли новейший российский танк Т-90 "Прорыв". Видео уничтожения вражеской техники было обнародовано в Facebook 5-й отдельной штурмовой бригады.

На ролике можно увидеть, как бойцы аэроразведки с дрона сбросили гранату на бронемашину армии РФ.

Военнослужащие ВСУ точно попали взрывным устройством, закинув его через открытый люк внутрь танка оккупантов.

После этого российский Т-90 вспыхнул и, вероятно, выгорел дотла. Столб дыма был виден издалека.

СПРАВКА. Танк Т-90 "Прорыв" представляет собой модернизированную версию основного российского танка Т-90, который в свою очередь является модернизацией советского танка Т-72. По данным из открытых источников, к началу вторжения в Украину РФ произвела только около 20 единиц Т-90, которые поставлялись в "элитную" Таманскую дивизию. Впервые этот танк оккупантов был захвачен ВСУ во время освобождения Харьковской области в сентябре 2020 года.
  • 21 апреля 2023 года бойцы ССО взорвали на мине российский танк Т-90 и затем добили машину с ПТРК.
  • 2 мая воины 72-й бригады подбили танк россиян в поле: он сорвался в "дрифт" и вылетел в кювет.

Смотрите также: Танк РФ хотел убежать от спецназовцев СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео

Олег Васьків
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войнатанкбахмутаэроразведкаТ-90 "Прорыв"
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