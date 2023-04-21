Бойцы Сил специальных операций уничтожили танк Т-90 российских оккупантов на одном из направлений. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба командования ССО.
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Военные заявляют, что бойцы спецназа выставили противотанковые мины ТМ62 на фронте, а российская боевая машина Т-90 подорвалась на них.
После этого бойцы добили танк из противотанковых средств.
Точное направление фронта не называется.
Т-90 является одним из основных и наиболее современных танков российской оккупационной армии.
Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.
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