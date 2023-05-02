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Бойцы 72 бригады подбили танк россиян в поле. Он начал "дрифт" и улетел в кювет — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 11:39
Поражение танка россиян (Фото: скриншот с видео)
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Бойцы 72 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины раз ударили по танку россиян, который улетел в кювет после огневого поражения. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

На записи можно увидеть движение танка оккупантов, который движется по дороге через поле.
Во время движения по нему раз ударили "черные запорожцы" 72 ОМБр.
После попадания украинских воинов танк начал хаотично уезжать и в итоге свалился в кювет. 
Точное направление фронта не называется, однако в последние месяцы 72 бригада держала оборону в районе Угледара. 

Видео боя: операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

Дмитро Гриниченко
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