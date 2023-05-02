Бойцы 72 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины раз ударили по танку россиян, который улетел в кювет после огневого поражения. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На записи можно увидеть движение танка оккупантов, который движется по дороге через поле.
Во время движения по нему раз ударили "черные запорожцы" 72 ОМБр.
После попадания украинских воинов танк начал хаотично уезжать и в итоге свалился в кювет.
Точное направление фронта не называется, однако в последние месяцы 72 бригада держала оборону в районе Угледара.
Видео боя: операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.
- Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.
- Под Бахмутом артиллеристы 45 бригады прямой наводкой уничтожили минометчиков РФ — видео.
- Видео: В Бахмуте террористы Вагнера пытались пойти на штурм. Их разнесли минометами.
Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии