Потери России: ВСУ уничтожили 560 россиян, по 14 БМП, артсистем и беспилотников за сутки

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 560 российских оккупантов, уничтожили по 14 боевых бронированных машин, артиллерийских систем и беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявили, что оккупанты атакуют Бахмут, Марьинку и Авдеевку, ВСУ отбили около 50 атак на Донбассе за сутки.

Общие потери противника во время большой войны составили:

— личного состава — 193 770 (+560),

— танков — 3717 (+7),

— боевых бронированных машин — 7238 (+14),

— артиллерийских систем — 2992 (+14),

— РСЗО — 552 (+2),

— средств ПВО — 306 (+2),

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2554 (+14),

— крылатых ракет — 947,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5936 (+20),

— специальной техники — 375 (+2).

На фоне заявлений Пригожина о предстоящем выводе его боевиков из Бахмута замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что Россия, напротив, стягивает в город вагнеровцев с других направлений и заменяет ими штурмовые отряды десантников ВС РФ.

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Наталія Медведєва

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