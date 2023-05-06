Потери России: ВСУ уничтожили 560 россиян, по 14 БМП, артсистем и беспилотников за сутки
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 560 российских оккупантов, уничтожили по 14 боевых бронированных машин, артиллерийских систем и беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявили, что оккупанты атакуют Бахмут, Марьинку и Авдеевку, ВСУ отбили около 50 атак на Донбассе за сутки.
Общие потери противника во время большой войны составили:
— личного состава — 193 770 (+560),
— танков — 3717 (+7),
— боевых бронированных машин — 7238 (+14),
— артиллерийских систем — 2992 (+14),
— РСЗО — 552 (+2),
— средств ПВО — 306 (+2),
— самолетов — 308,
— вертолетов — 294,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2554 (+14),
— крылатых ракет — 947,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5936 (+20),
— специальной техники — 375 (+2).
- На фоне заявлений Пригожина о предстоящем выводе его боевиков из Бахмута замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что Россия, напротив, стягивает в город вагнеровцев с других направлений и заменяет ими штурмовые отряды десантников ВС РФ.
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