"Нельзя верить". На Банковой и у Резникова отреагировали на истерику Пригожина по Бахмуту

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что агрессивный шантаж главаря российской государственной террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина в адрес Минобороны и Генштаба ВС РФ – это "классическое проявление нарастающего внутреннего противостояния" в руководстве государства-оккупанта. А доверять словам врага нельзя, добавил он в комментарии LIGA.net.

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По мнению чиновника, несмотря на то, что верить заявлениям Пригожина не стоит, этот "субъект гораздо более реалистично оценивает то, что происходит на ключевом направлении боев – в отличие от российского Минобороны"

Подоляк убежден, что в таком внутреннем конфликте ведомство Сергея Шойгу, "демонстративно игнорируя" якобы проблемы со снабжением Группы Вагнера, "явно пытается доказать несостоятельность" Пригожина, чтобы тем самым уменьшить свои репутационных потери внутри России из-за будущего провала стратегической военной кампании на Бахмутском направлении.

Однако, напомнил советник главы ОП, "реальную картину происходящего в Бахмуте и реальную оперативную обстановку знают только наши военные", и только они могут оценить, какую задачу реализует враг, сообщая публично то, что заявляет Пригожин и другие главари/командующие оккупантов.

СПРАВКА. В ночь на 5 мая 2023 года главарь террористической организации Группа Вагнера, которую вооружает и снабжает российское государство, устроил на камеру истерику на фоне десятков тел убитых оккупантов, LIGA.net, что украинское командование прогнозировало уничтожение "вагнеровцев" еще месяц назад. . В ночь на 5 мая 2023 года главарь террористической организации Группа Вагнера, которую вооружает и снабжает российское государство, устроил на камеру истерику на фоне десятков тел убитых оккупантов, обматерив военное командование РФ . Позднее Пригожин заявил , что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил в комментарии, что украинское командование прогнозировало уничтожение "вагнеровцев" еще месяц назад.

Внештатный советник главы Минобороны Алексей Копытько также пишет, что "нет никаких оснований верить Пригожину".

"Имидж "правдоруба" – это инструмент. Его заявления о "снарядном голоде", чуть ли не блокаде со стороны МО РФ – это вранье. Наши войска в Бахмуте это чувствуют на себе. Росоккупанты продолжают сносить город авиацией и артиллерией. Нападки на Шойгу и Герасимова – это их внутренняя история, которая не должна уводить в сторону от сути", – призвал он.

Копытько уточнил, что российским войскам "критически необходимо перейти к обороне", и Пригожин "лишь пытается разыграть этот переход в своих интересах: спрыгнуть, переложив ответственность, и предпринимать меры к сохранению своего влияния в той же Африке".

Внештатный советник Алексея Резникова продолжает: "Подсчет трупов вагнеровцев, а затем их демонстрация – это обоснование позиции "я сделал все, что мог, но нас предали кабинетные завистливые существа".

"Для роснаселения эта публичная грызня выглядит тревожно, но нам слишком обольщаться не стоит. Требуется концентрация. Нельзя попасть в эмоциональные качели, чтобы после хороших (или кажущихся такими) новостей, не оказаться в яме. Порадуемся по итогу", – подытожил он.

1 мая 2023 года командир 93-й бригады полковник Палиса заявил, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.

В тот же день в Белом доме заявили, что РФ понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 оккупантов.

ВСУ также назвали количество российских сил под Бахмутом на 1 мая: более 25 000, 154 пушки и 56 РСЗО.

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Євген Пилипенко , Юрій Смірнов

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