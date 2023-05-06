Генштаб: Идут бои за Бахмут и дорогу к нему. Атаки у Авдеевки и Марьинки отбиты – карта

В минувшие сутки российские оккупанты продолжали попытки захватить Бахмут и перерезать дорогу к нему, атаковали в районе Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 6 мая.

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Как отмечается, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражены около 50 атак оккупантов.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, украинские войска держат оборону.

В Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Идут бои в городе Бахмут. Оккупанты безуспешно атаковали в направлении Григорьевки, Ивановского (у дороги на Бахмут) и Нью-Йорка.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки украинские бойцы отбили атаки россиян в районе Марьинки.

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Сбиты пять вражеских БпЛА типа Shahed-136/131, два БпЛА типа Zala, по одному – "Орлан-10", "Куб" и "Ланцет".

Ракетные войска и артиллерия поразили пять районов сосредоточения вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, одно средство противовоздушной обороны и еще пять важных целей противника.

2 мая 2023 года командир 93-й бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннеса" по количеству сроков захвата Бахмута.

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Наталія Медведєва

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