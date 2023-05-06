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Генштаб: Идут бои за Бахмут и дорогу к нему. Атаки у Авдеевки и Марьинки отбиты – карта

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2023, 06:51
Генштаб: Идут бои за Бахмут и дорогу к нему. Атаки у Авдеевки и Марьинки отбиты – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В минувшие сутки российские оккупанты продолжали попытки захватить Бахмут и перерезать дорогу к нему, атаковали в районе Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 6 мая.

Как отмечается, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражены около 50 атак оккупантов.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, украинские войска держат оборону.

В Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Идут бои в городе Бахмут. Оккупанты безуспешно атаковали в направлении Григорьевки, Ивановского (у дороги на Бахмут) и Нью-Йорка.

Генштаб: Идут бои за Бахмут и дорогу к нему. Атаки у Авдеевки и Марьинки отбиты – карта

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки украинские бойцы отбили атаки россиян в районе Марьинки.

Генштаб: Идут бои за Бахмут и дорогу к нему. Атаки у Авдеевки и Марьинки отбиты – карта

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Сбиты пять вражеских БпЛА типа Shahed-136/131, два БпЛА типа Zala, по одному – "Орлан-10", "Куб" и "Ланцет".

Ракетные войска и артиллерия поразили пять районов сосредоточения вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, одно средство противовоздушной обороны и еще пять важных целей противника.

  • 2 мая 2023 года командир 93-й бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннеса" по количеству сроков захвата Бахмута.

Читайте также: Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают вагнеровцев с других направлений

Наталія Медведєва
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