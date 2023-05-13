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В Луганске взрыв возле военного городка. Облако дыма, оккупанты говорят о прилете — фото

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 10:04
В Луганске взрыв возле военного городка. Облако дыма, оккупанты говорят о прилете — фото - Фото
Дым над Луганском (Фото: ресурс оккупантов)
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Во временно оккупированном Луганске раздался громкий взрыв, над городом поднимается облако дыма. Об этом сообщили местные ресурсы, которые контролируют россияне.

Известно, что взрыв зафиксирован в районе жилищного массива "Юбилейный".
На фото с места событий можно увидеть облако дыма.
Оккупанты говорят, что взрыв якобы стал результатом "прилета".
Местные паблики пишут, что в некоторых домах осколками выбиты стекла. 
Дым над Луганском (Фото: ресурс оккупантов)

ОБНОВЛЕНО в 10:35. По данным источников LIGA.net в городе, на "Юбилейном" расположен военный городок оккупантов, где они собирали технику, вооружения и личный состав.

Ранее в Луганске прогремел взрыв вечером 12 мая, горел и был разрушен бывший "Машзавод 100", который враг использовал в военных целях.

  • Утром 12 мая во временно оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв. Позже подконтрольные Кремлю российские СМИ сообщили, что якобы при взрыве пострадал местный "исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ".
  • Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что его страна передает Украине дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow.
  • Осенью 2022 года проходила информация, что Польша якобы оснастит один украинский бомбардировщик Су-24 такой ракетой.

Читайте также: Сырский: В ближайшее время пехота поднимет флаг Украины над Донецком, Луганском и в Крыму

Дмитрий Гриниченко
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войнавзрывЛугансквременно оккупированные территории
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