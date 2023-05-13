В Луганске взрыв возле военного городка. Облако дыма, оккупанты говорят о прилете — фото

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Во временно оккупированном Луганске раздался громкий взрыв, над городом поднимается облако дыма. Об этом сообщили местные ресурсы, которые контролируют россияне.

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Известно, что взрыв зафиксирован в районе жилищного массива "Юбилейный".

На фото с места событий можно увидеть облако дыма.

Оккупанты говорят, что взрыв якобы стал результатом "прилета".

Местные паблики пишут, что в некоторых домах осколками выбиты стекла.

ОБНОВЛЕНО в 10:35. По данным источников LIGA.net в городе, на "Юбилейном" расположен военный городок оккупантов, где они собирали технику, вооружения и личный состав.

Ранее в Луганске прогремел взрыв вечером 12 мая, горел и был разрушен бывший "Машзавод 100", который враг использовал в военных целях.

Утром 12 мая во временно оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв. Позже подконтрольные Кремлю российские СМИ сообщили, что якобы при взрыве пострадал местный "исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ".

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что его страна передает Украине дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow.

Осенью 2022 года проходила информация, что Польша якобы оснастит один украинский бомбардировщик Су-24 такой ракетой.

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