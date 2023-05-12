Взрывы в оккупированном Луганске – соцсети публикуют фото и видео с высоким столбом дыма

Во временно оккупированном Луганске прозвучали взрывы, на фото и видео из соцсетей видны столбы дыма.

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В соцсетях сообщают о двух взрывах. На фото и видео видны два столба светлого дыма, похожие на результаты взрывов, и один столб черного дыма, какой бывает при сильном пожаре.

Достоверной информации о причинах наблюдаемых явлений пока нет.

По данным проекта OSINTdefender, машиностроительный завод в Луганске возле Госцирка был поражен как минимум двумя ракетами, которые вызвавли серьезный пожар.

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Утром 12 мая во временно оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв. Позже подконтрольные Кремлю российские СМИ сообщили, что якобы при взрыве пострадал местный "исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ".

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