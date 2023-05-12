UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Взрывы в оккупированном Луганске – соцсети публикуют фото и видео с высоким столбом дыма

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 19:07
Взрывы в оккупированном Луганске – соцсети публикуют фото и видео с высоким столбом дыма - Фото
Фото - Telegram ИНЦИДЕНТ ЛУГАНСК

Во временно оккупированном Луганске прозвучали взрывы, на фото и видео из соцсетей видны столбы дыма. 

В соцсетях сообщают о двух взрывах. На фото и видео видны два столба светлого дыма, похожие на результаты взрывов, и один столб черного дыма, какой бывает при сильном пожаре. 

Достоверной информации о причинах наблюдаемых явлений пока нет.

По данным проекта OSINTdefender, машиностроительный завод в Луганске возле Госцирка был поражен как минимум двумя ракетами, которые вызвавли серьезный пожар.

Фото – Telegram

Фото – Telegram

Новость дополняется

  • Утром 12 мая во временно оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв. Позже подконтрольные Кремлю российские СМИ сообщили, что якобы при взрыве пострадал местный "исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ".
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрывЛугансквременно оккупированные территории
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 