Взрывы в оккупированном Луганске – соцсети публикуют фото и видео с высоким столбом дыма
12.05.2023, 19:07
Фото - Telegram ИНЦИДЕНТ ЛУГАНСК
Во временно оккупированном Луганске прозвучали взрывы, на фото и видео из соцсетей видны столбы дыма.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В соцсетях сообщают о двух взрывах. На фото и видео видны два столба светлого дыма, похожие на результаты взрывов, и один столб черного дыма, какой бывает при сильном пожаре.
Достоверной информации о причинах наблюдаемых явлений пока нет.
По данным проекта OSINTdefender, машиностроительный завод в Луганске возле Госцирка был поражен как минимум двумя ракетами, которые вызвавли серьезный пожар.
Новость дополняется
- Утром 12 мая во временно оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв. Позже подконтрольные Кремлю российские СМИ сообщили, что якобы при взрыве пострадал местный "исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии