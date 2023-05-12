UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мелитополе прогремел сильный взрыв. Оккупанты говорят, подорвали их "замминистра"

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 16:58
В Мелитополе прогремел сильный взрыв. Оккупанты говорят, подорвали их
Фото - российские Telegram-каналы

Сегодня, 12 мая, утром во временно оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв. Об этом сообщали мэр города Иван Федоров, а также паблики оккупантов и российских пропагандистов.

"Сильный одиночный взрыв в Мелитополе. Раздался в самом центре города. Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем", – написал Федоров в 06:50.

Позже, около 16:00, подконтрольные Кремлю российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщили, что якобы при взрыве заложенного в мусорную урну самодельного взрывного устройства пострадал один из "чиновников" оккупационной администрации – "исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ".

Он госпитализирован с "минно-взрывными травмами".

В СК РФ говорят, что устройство якобы было заложено в мусорной урне расположенной у подъезда многоквартирного дома, оно будто бы было приведено в действие, когда потерпевший выходил из подъезда.

Вместе с тем утром каналы российских пропагандистов, поддерживающих агрессию РФ, а также канал оккупационной администрации Мелитополя сообщали, что при взрыве были повреждены автомобили, но никто не пострадал.

  • 27 апреля в Мелитополе взорвали коллаборациониста Александра Мищенко.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрывмелитополь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 