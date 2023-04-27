В Мелитополе с утра прогремел взрыв. Россияне говорят, что уничтожен полицейский-предатель

Во временно оккупированном Мелитополе утром 27 апреля прогремел взрыв, россияне говорят о ликвидации коллаборациониста Александра Мищенко. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы страны-агрессора.

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Известно, что Мищенко погиб в результате взрыва в подъезде собственного дома.

Он выходил в 05:15, когда сработало взрывное устройство, 42-летний коллаборационист умер в больнице.

Мищенко работал в полиции, после оккупации Мелитополя изменил присяге и перешел на сторону россиян.

Оккупанты говорят, что он "помогал" другим сотрудникам перейти на службу к врагу.

Дмитро Гриниченко

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