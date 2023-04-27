UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мелитополе с утра прогремел взрыв. Россияне говорят, что уничтожен полицейский-предатель

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 08:38
В Мелитополе с утра прогремел взрыв. Россияне говорят, что уничтожен полицейский-предатель - Фото
Коллаборационист Александр Мищенко (Фото: ресурс оккупантов)

Во временно оккупированном Мелитополе утром 27 апреля прогремел взрыв, россияне говорят о ликвидации коллаборациониста Александра Мищенко. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы страны-агрессора.

Известно, что Мищенко погиб в результате взрыва в подъезде собственного дома.
Он выходил в 05:15, когда сработало взрывное устройство, 42-летний коллаборационист умер в больнице.
Мищенко работал в полиции, после оккупации Мелитополя изменил присяге и перешел на сторону россиян.
Оккупанты говорят, что он "помогал" другим сотрудникам перейти на службу к врагу. 

Читайте также: Подполье в Мелитополе. Как движение "Желтая лента" строит сеть украинского сопротивления

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война запорожская область мелитополь временно оккупированные территории коллаборанты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 