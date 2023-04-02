В Мелитополе прозвучало не менее шести взрывов в локомотивном депо – мэр

Во временно оккупированном Мелитополе около 10:00 сегодня прогремело не менее шести взрывов в локомотивном депо. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Час назад прозвучало по меньшей мере шесть взрывов на территории временно оккупированного Мелитополя. Все они прозвучали на территории Мелитопольского депо", – сказал Федоров.

По его словам, в локомотивном депо Мелитополя россияне разместили свою ремонтную базу для военной техники и склад топлива и боеприпасов.

Федоров добавил, что это уже вторая серия взрывов в Мелитополе на этой неделе.

27 марта в Мелипотоле взорвали казармы оккупантов и здание их "госбезопасности".

29 марта были взрывы в мелитопольском локомотивном депо.

Читайте также: Подполье в Мелитополе. Как движение "Желтая лента" строит сеть украинского сопротивления

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.