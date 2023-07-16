"Есть продвижение". В ВСУ заявили об успехах на Бердянском направлении
16.07.2023, 11:10
Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха
Украинские войска продвинулись на одном из участков Бердянского направления фронта, рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в воскресном эфире национального телемарафона.
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"На Мелитопольском направлении положение без изменений, а вот в Бердянском направлении есть продвижение в глубину обороны противника вдоль определенной линии фронта на один километр", – сказал он.
Шершень сказал, что на юге продолжаются тяжелые бои, только за один день россияне совершили 570 обстрелов и населенные пункты, граничащие с линией фронта. За этот день украинские войска уничтожили 43 оккупантов, еще 93 были ранены, но и сами несут потери.
"Теряем лучших из лучших. Любое наступление без этого не обходится, но все – от солдата до генерала – имеют стремление деоккупировать украинские земли на юге", – сказал Шершень.
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