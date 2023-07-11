UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Контрнаступление экстремально важно". Столтенберг ответил насчет замороженного конфликта

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 10:15
Йенс Столтенберг и Алексей Резников (фото - пресс-служба НАТО)

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на открытии первого дня саммита организации в Вильнюсе, что украинское контрнаступление на позиции российских оккупантов "экстремально важно", но прогнозировать, как будет развиваться война, он не берется.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Отвечая на вопросы "Насколько критично это контрнаступление? Вы обеспокоены, что это может стать замороженным конфликтом?", генсек Альянса сказал, что "войны по своей природе непредсказуемы".

"Войны имеют тенденцию длиться дольше, чем мы ожидаем. Но наш единственный ответ – то, что нам нужно продолжать стоять с Украиной столько, сколько потребуется", – заявил Столтенберг и уточнил, что речь идет о постоянной поддержке и ее наращивании, о чем речь пойдет на саммите.

Он напомнил, что война России против Украины началась в 2014 году, а не в феврале 2022-го (тогда она перешла в полномасштабную фазу).

Читайте также: НАТО – это и космос. Как альянс заинтересовался космосом и что из этого нужно Украине

"Да, контрнаступление экстремально важно", – сказал он, добавив, что "украинцы освобождают земли, теснят российских оккупантов", но встречают яростное сопротивление окопавшихся за год оккупации захватчиков, заминировавших все, что можно. А впереди еще – "зубы дракона".

"Конечно, это вызов. Но единственный ответ с нашей стороны – поддерживать Украину", – повторил Столтенберг то, что говорит с февраля 2022 года.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнайенс столтенбергсаммит натовоенная помощьвильнюсконтрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 