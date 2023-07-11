"Контрнаступление экстремально важно". Столтенберг ответил насчет замороженного конфликта

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на открытии первого дня саммита организации в Вильнюсе, что украинское контрнаступление на позиции российских оккупантов "экстремально важно", но прогнозировать, как будет развиваться война, он не берется.

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Отвечая на вопросы "Насколько критично это контрнаступление? Вы обеспокоены, что это может стать замороженным конфликтом?", генсек Альянса сказал, что "войны по своей природе непредсказуемы".

"Войны имеют тенденцию длиться дольше, чем мы ожидаем. Но наш единственный ответ – то, что нам нужно продолжать стоять с Украиной столько, сколько потребуется", – заявил Столтенберг и уточнил, что речь идет о постоянной поддержке и ее наращивании, о чем речь пойдет на саммите.

Он напомнил, что война России против Украины началась в 2014 году, а не в феврале 2022-го (тогда она перешла в полномасштабную фазу).

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"Да, контрнаступление экстремально важно", – сказал он, добавив, что "украинцы освобождают земли, теснят российских оккупантов", но встречают яростное сопротивление окопавшихся за год оккупации захватчиков, заминировавших все, что можно. А впереди еще – "зубы дракона".

"Конечно, это вызов. Но единственный ответ с нашей стороны – поддерживать Украину", – повторил Столтенберг то, что говорит с февраля 2022 года.

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