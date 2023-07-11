"Контрнаступ екстремально важливий". Столтенберг відповів на запитання про заморожений конфлікт

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив на відкритті першого дня саміту організації у Вільнюсі, що український контрнаступ на позиції російських окупантів "екстремально важливий", але прогнозувати, як розвиватиметься війна, він не береться.

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Відповідаючи на запитання "Наскільки критичний цей контрнаступ? Ви стурбовані, що це може стати замороженим конфліктом?", генсек Альянсу сказав, що "війни за своєю природою непередбачувані".

"Війни мають тенденцію тривати довше, ніж ми очікуємо. Але наша єдина відповідь – те, що нам потрібно продовжувати стояти з Україною стільки, скільки потрібно", – заявив Столтенберг і уточнив, що йдеться про постійну підтримку та її нарощування, про що йтиметься на саміті.

Він нагадав, що війна Росії проти України розпочалася у 2014 році, а не у лютому 2022-го (тоді вона перейшла у повномасштабну фазу).

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"Так, контрнаступ екстремально важливий", – сказав він, додавши, що "українці звільняють землі, тіснять російських окупантів", але зустрічають лютий опір загарбників, що закопалися за рік окупації та замінували все, що можна. А попереду ще – "зуби дракона".

"Звичайно, це виклик. Але єдина відповідь з нашого боку – підтримувати Україну", – повторив Столтенберг те, що говорить із лютого 2022 року.

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