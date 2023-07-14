Тарнавский о юге: Это как в боксе, мы держим противника на расстоянии вытянутой руки
Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский сравнил тактику украинских войск на южном фронте с тактикой в боксе. Об этом Тарнавский рассказал в интервью CNN.
По словам командующего, Силы обороны на юге эффективно побеждают россиян "на дальних дистанциях".
"Это как в боксе, мы держим противника на расстоянии вытянутой руки. Мы не позволяем им приблизиться. Почему? Потому что ближний бой – это совсем другое. Так что на дальних дистанциях мы эффективно побеждаем", – сказал Тарнавский.
В этом контексте командующий прокомментировал уничтожение в Бердянске российского генерала Олега Цокова, которого в CNN назвали "восходящей звездой российской армии".
По словам Тарнавского, Цоков понес заслуженное наказание, а его гибель будет иметь стратегически дестабилизирующее влияние на личный состав армии.
- 7 июля 2023 года в Минобороны заявили, что на юге Россия теряет в 5,3 раза больше военных, чем Украина.
- 11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинское контрнаступление "экстремально важно", но прогнозировать, как будет развиваться война, он не берется.
- 12 июля вышел материал Forbes о том, что спустя месяц после начала контрнаступления на юге Силы обороны побеждают россиян в контрбатарейной борьбе – РФ теряет в четыре раза больше артиллерии.
- 13 июля секретарь СНБО Алексей Данилов сделал прогноз, что самыми "урожайными" для контрнаступления будут август и сентябрь.
Читайте также: Пентагон об успехе наступления ВСУ: Это сложно, но не невозможно. Есть примеры из истории
Комментарии