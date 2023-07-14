Тарнавский о юге: Это как в боксе, мы держим противника на расстоянии вытянутой руки

Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский сравнил тактику украинских войск на южном фронте с тактикой в боксе. Об этом Тарнавский рассказал в интервью CNN.

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По словам командующего, Силы обороны на юге эффективно побеждают россиян "на дальних дистанциях".

"Это как в боксе, мы держим противника на расстоянии вытянутой руки. Мы не позволяем им приблизиться. Почему? Потому что ближний бой – это совсем другое. Так что на дальних дистанциях мы эффективно побеждаем", – сказал Тарнавский.

В этом контексте командующий прокомментировал уничтожение в Бердянске российского генерала Олега Цокова, которого в CNN назвали "восходящей звездой российской армии".

По словам Тарнавского, Цоков понес заслуженное наказание, а его гибель будет иметь стратегически дестабилизирующее влияние на личный состав армии.

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