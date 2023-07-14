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Пентагон об успехе наступления ВСУ: Это сложно, но не невозможно. Есть примеры из истории

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 11:17
Пентагон об успехе наступления ВСУ: Это сложно, но не невозможно. Есть примеры из истории - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)

В Пентагоне заявили, что успех наступления Вооруженных Сил Украины не является чем-то невозможным, несмотря на его сложность. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США Дуглас Симс.

По его словам, наступление ВСУ идет "очень сложно". 

"Я не думаю, что это невозможно, и я думаю, что это то, что мы видим от украинцев, то, что они действительно делают это в большом порядке, действительно на поле боя. Это может быть не на той скорости, которую мы бы предпочли", — сказал Симс.

Он отметил, что США в своих войнах проводили тщательную подготовку перед началом масштабных операций. 

"Позвольте мне вернуть вас во Вторую мировую войну — я имею в виду, как раз с того момента, когда мы высадились на берег в день "Д", вы смотрели на два месяца до прорыва", — резюмировал представитель Пентагона.

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Дмитрий Гриниченко
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