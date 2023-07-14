Пентагон про успіх наступу ЗСУ на півдні: Це складно, але не неможливо. Є приклади з історії

У Пентагоні заявили, що успіх наступу Збройних Сил України не є чимось неможливим, попри його складність. Про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США Дуглас Сімс.

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За його словами, наступ ЗСУ йде "дуже складно".

"Я не думаю, що це неможливо, і я думаю, що це те, що ми бачимо від українців, те, що вони справді роблять це у великому порядку, справді на полі бою. Це може бути не на тій швидкості, якій ми б віддали перевагу", — сказав Сімс.

Він зазначив, що США у своїх війнах проводили ретельну підготовку перед початком масштабних операцій.

"Дозвольте мені повернути вас у Другу світову війну — я маю на увазі саме з того моменту, коли ми висадилися на берег у день "Д", ви дивилися на два місяці до прориву", — резюмував представник Пентагону.

13 липня речник Східного угруповання військ повідомив, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб узяти під контроль панівні висоти у районі Бахмута.

14 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на сході, зокрема під Бахмутом, та продовжили наступальну операцію на півдні.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 550 російських окупантів, знищили 24 артилерійські системи та два засоби ППО.

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