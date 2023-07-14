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Пентагон про успіх наступу ЗСУ на півдні: Це складно, але не неможливо. Є приклади з історії

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 11:17
Пентагон про успіх наступу ЗСУ на півдні: Це складно, але не неможливо. Є приклади з історії - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: EPA)

У Пентагоні заявили, що успіх наступу Збройних Сил України не є чимось неможливим, попри його складність. Про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США Дуглас Сімс.

За його словами, наступ ЗСУ йде "дуже складно".

"Я не думаю, що це неможливо, і я думаю, що це те, що ми бачимо від українців, те, що вони справді роблять це у великому порядку, справді на полі бою. Це може бути не на тій швидкості, якій ми б віддали перевагу", — сказав Сімс.

Він зазначив, що США у своїх війнах проводили ретельну підготовку перед початком масштабних операцій.

"Дозвольте мені повернути вас у Другу світову війну — я маю на увазі саме з того моменту, коли ми висадилися на берег у день "Д", ви дивилися на два місяці до прориву", — резюмував представник Пентагону.

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Дмитро Гриниченко
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