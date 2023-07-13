Контрнаступление. Данилов прогнозирует "урожай" на август и сентябрь
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что самыми "урожайными" для украинского контрнаступления будут август и сентябрь. Об этом он сказал в комментарии The Guardian.
Данилов призывал к терпению в вопросе контрнаступления.
"Нельзя есть незрелые фрукты. А если вы знаете погоду в Украине, то знаете, когда созревает большинство фруктов: август и сентябрь", – сказал он с улыбкой.
Секретарь СНБО заявил, что постоянное давление на Украину в ожидании демонстрации результатов контрнаступления бесполезно.
"Ситуация с контрнаступлением раздута в мировых СМИ. Это не спортивные соревнования. На карту поставлено многое, на карту поставлены жизни людей", – сказал он.
- Главком ВСУ Залужный и президент Зеленский неоднократно говорили, что контрнаступление развиваются по плану, и инициатива в руках Украины.
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