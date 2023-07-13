Контрнаступ. Данілов прогнозує "врожай" на серпень та вересень

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що "найврожайнішими" для українського контрнаступу будуть серпень і вересень. Про це він сказав у коментарі The Guardian.

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Данілов закликав до терпіння у питанні контрнаступу.

"Не можна їсти незрілі фрукти. А якщо ви знаєте погоду в Україні, то знаєте, коли дозріває більшість фруктів: серпень та вересень", – сказав він з посмішкою.

Секретар РНБО заявив, що постійний тиск на Україну в очікуванні на демонстрацію результатів контрнаступу є марним.

"Ситуація з контрнаступом роздута у світових ЗМІ. Це не спортивні змагання. На карту поставлено багато, на карту поставлені життя людей", – сказав він.

Головком ЗСУ Залужний та президент Зеленський неодноразово говорили, що контрнаступ розвиваються за планом, і ініціатива в руках України.

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