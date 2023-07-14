Тарнавський про південь: Це як у боксі, ми тримаємо противника на відстані витягнутої руки
Командувач Сил оборони Таврійського спрямування Олександр Тарнавський порівняв тактику українських військ на південному фронті із тактикою у боксі. Про це Тарнавський розповів в інтерв'ю CNN.
За словами командувача, Сили оборони на півдні ефективно перемагають росіян "на далеких дистанціях".
"Це як у боксі, ми тримаємо противника на відстані витягнутої руки. Ми не дозволяємо їм наблизитися. Чому? Тому що ближній бій – це зовсім інше. Тож на далеких дистанціях ми ефективно перемагаємо", – сказав Тарнавський.
У цьому контексті командувач прокоментував знищення в Бердянську російського генерала Олега Цокова, якого в CNN назвали "зіркою російської армії, що сходить".
За словами Тарнавського, Цоков зазнав заслуженого покарання, а його загибель матиме стратегічно дестабілізаційний вплив на особовий склад армії.
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