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"Маємо просування". У ЗСУ заявили про успіхи на Бердянському напрямку

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 11:10
Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українські війська просунулись на одній з ділянок Бердянського напрямку фронту, розказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в недільному ефірі національного телемарафону.

"На Мелітопольському напрямку положення без змін, а от у Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника вздовж певної лінії фронту на один кілометр", – сказав він.

Шершень сказав, що на півдні тривають важкі бої, лише за один день росіяни здійснили 570 обстрілів і населені пункти, що межують з лінією фронту. За цей день українські війська знищили 43 окупантів, ще 93 були поранені, але й самі зазнають втрат.

"Втрачаємо найкращих з найкращих. Будь-який наступ без цього не обходиться, але усі – від солдата до генерала – мають прагнення деокупувати українські землі на півдні", – сказав Шершень.

Андрій Водяний
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війнаЗапорізька областьВалерій Шершеньнаступ
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