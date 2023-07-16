"Маємо просування". У ЗСУ заявили про успіхи на Бердянському напрямку
Українські війська просунулись на одній з ділянок Бердянського напрямку фронту, розказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в недільному ефірі національного телемарафону.
"На Мелітопольському напрямку положення без змін, а от у Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника вздовж певної лінії фронту на один кілометр", – сказав він.
Шершень сказав, що на півдні тривають важкі бої, лише за один день росіяни здійснили 570 обстрілів і населені пункти, що межують з лінією фронту. За цей день українські війська знищили 43 окупантів, ще 93 були поранені, але й самі зазнають втрат.
"Втрачаємо найкращих з найкращих. Будь-який наступ без цього не обходиться, але усі – від солдата до генерала – мають прагнення деокупувати українські землі на півдні", – сказав Шершень.
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