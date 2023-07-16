Сили оборони на півдні за тиждень потопили 10 човнів з російськими диверсантами

Сили оборони на півдні України за тиждень потопили 10 човнів з російськими диверсантами, розказала в неділю в ефірі єдиного телемарафону речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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"У нашій зоні відповідальності, де лінія фронту проходить по руслу річки Дніпро, триває контрбатарейна боротьба, і наші основні досягнення — знищення потенціалу ворога. Якщо говорити за тиждень, то у нас дуже потужні результати щодо знищення того недофлоту, який ворог усе ще має на Дніпрі та яким намагається маневрувати між островами. Понад 10 човнів було знищено з диверсійно-розвідувальними групами. І, зокрема, знищення великокаліберних гармат "Мста-Б", "Гіацинт", якими ворог намагається обстрілювати правобережжя Херсонської області", — розказала Гуменюк.

Також військові знищили велику кількість російських радіоелектронних станцій, які використовуються для розвідувальних безпілотників.

Інші речники ЗСУ в неділю розказали, що на Бердянському напрямку військові просунулися в глибину оборони противника на один кілометр, а у Бахмуті росіяни окопуються.

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