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Сили оборони на півдні за тиждень потопили 10 човнів з російськими диверсантами

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 14:50
Сили оборони на півдні за тиждень потопили 10 човнів з російськими диверсантами - Фото
Фото: Pixabay

Сили оборони на півдні України за тиждень потопили 10 човнів з російськими диверсантами, розказала в неділю в ефірі єдиного телемарафону речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"У нашій зоні відповідальності, де лінія фронту проходить по руслу річки Дніпро, триває контрбатарейна боротьба, і наші основні досягнення — знищення потенціалу ворога. Якщо говорити за тиждень, то у нас дуже потужні результати щодо знищення того недофлоту, який ворог усе ще має на Дніпрі та яким намагається маневрувати між островами. Понад 10 човнів було знищено з диверсійно-розвідувальними групами. І, зокрема, знищення великокаліберних гармат "Мста-Б", "Гіацинт", якими ворог намагається обстрілювати правобережжя Херсонської області", — розказала Гуменюк.

Також військові знищили велику кількість російських радіоелектронних станцій, які використовуються для розвідувальних безпілотників.

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Андрій Водяний
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війнахерсонська областьНаталія Гуменюк
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