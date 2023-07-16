"Буде верхом ганьби". Росія всіма силами намагається не втратити Бахмут – ЗСУ

Сили оборони України зберігають ініціативу біля Бахмута, але росіяни окопуються в самому місті і стягують туди елітні підрозділи. Про це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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"На Бахмутському напрямку, північному і південному флангах, Сили оборони продовжують тиснути на противника, ініціатива залишається за підрозділами Сил оборони", – сказав він.

На цьому напрямку українським військам протистоять підрозділ армійського резерву Барс, підрозділ Шторм-Z, підрозділи спецназу та повітряно-десантних військ.

"Якщо говорити загалом – ворог намагається використати всі елементи оборони. Кращі підрозділи стягує в Бахмут, посилено окопується, чим чітко маркує своє бажання максимально утримати місто, так само як перед цим бездумно намагався взяти усіма силами. Бахмут, крім військового значення, має не менше пропагандистське значення, адже за нього стільки поклали особового складу і техніки. Тому швидко втратити місто-символ для них було б верхом ганьби", – сказав Череватий.

Голова розвідки Естонії Марго Гросберг 14 липня припустив, що ЗСУ скували у Бахмуті елітний десант Росії і резерви окупантів закінчуються.

13 липня представник Східного угруповання військ повідомив, що ЗСУ роблять все можливе для того, щоб взяти під контроль панівні висоти в районі Бахмута.

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