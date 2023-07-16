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"Будет верхом позора". Россия всеми силами пытается не потерять Бахмут – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 11:57
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины сохраняют инициативу возле Бахмута, но россияне окапываются в самом городе и стягивают туда элитные подразделения. Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении, северном и южном флангах, Силы обороны продолжают давить на противника, инициатива остается за подразделениями Сил обороны", – сказал он.

В этом направлении украинским войскам противостоят подразделение армейского резерва Барс, подразделение Шторм-Z, подразделения спецназа и воздушно-десантных войск.

"Если говорить в целом – враг пытается использовать все элементы обороны. Лучшие подразделения стягивает в Бахмут, усиленно окапывается, чем четко маркирует свое желание максимально удержать город, точно так же как перед этим бездумно пытался взять всеми силами. Бахмут, кроме военного значения, имеет не меньшее пропагандистское значение, ведь за него столько положили личного состава и техники. Поэтому быстро потерять город-символ для них было бы верхом позора", – сказал Череватый.

Андрей Водяный
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Донецкая областьВСУвойнабахмутСергей Череватый
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