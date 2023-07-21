Росія розмістила нових диверсантів поряд з українським кордоном – ЦНС

Росія перекинула новий загін диверсантів до Брянської області для підривної діяльності в Україні та протидії місцевим партизанам. Окупантів перекинули до міста Стародуб, повідомляє Центр національного спротиву.

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РФ перекинула загін 24 окремої гвардійської бригади спецпризначення, який раніше базувався у Читі.

Він має змінити аналогічний загін 22 бригади РФ.

Завданням підрозділу є диверсії на території України та протидія місцевим партизанам у Брянській області.

Загін розмістили у місті Стародуб. Від нього до українського кордону по прямій близько 30 км.

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