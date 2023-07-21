Росія розмістила нових диверсантів поряд з українським кордоном – ЦНС
21.07.2023, 10:24
Російський окупант (Фото: ресурс окупантів)
Росія перекинула новий загін диверсантів до Брянської області для підривної діяльності в Україні та протидії місцевим партизанам. Окупантів перекинули до міста Стародуб, повідомляє Центр національного спротиву.
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РФ перекинула загін 24 окремої гвардійської бригади спецпризначення, який раніше базувався у Читі.
Він має змінити аналогічний загін 22 бригади РФ.
Завданням підрозділу є диверсії на території України та протидія місцевим партизанам у Брянській області.
Загін розмістили у місті Стародуб. Від нього до українського кордону по прямій близько 30 км.
- 21 липня командувач Об'єднаних сил ЗСУ повідомив, що російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються заходити в Україну через кордон у Чернігівській та Сумській областях. Усі їх спроби були невдалими, заявив він.
- 14 липня стало відомо про знищення трьох російських диверсійно-розвідувальних груп на човнах між островами у гирлі Дніпра.
- 16 липня в ОК "Південь" повідомили про знищення 10 російських човнів з диверсантами на Дніпрі за тиждень.
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