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У тимчасово окупованому Донецьку щось вибухнуло та детонує – відео видео

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29.07.2023, 20:54
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Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків

У тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи. На відео з місцевих пабліків чути детонацію.

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Повідомляється, що звуки вибухів чули Київському та Куйбишевському районах Донецька.

Місцеві публікують відео з Азотного мікрорайону у Донецьку – на ньому видно та чутно детонацію.

Також з'явилося відео зі звуками, подібними до вибухів від прильотів.

Офіційної інформації немає.

  • Вечір 4 липня 2023 року в окупованій Макіївці поряд із Донецьком пройшов із потужними вибухами – відео "грибу" .

Читайте також:Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків

Наталія Медведєва
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