У тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи. На відео з місцевих пабліків чути детонацію.

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Повідомляється, що звуки вибухів чули Київському та Куйбишевському районах Донецька.

Місцеві публікують відео з Азотного мікрорайону у Донецьку – на ньому видно та чутно детонацію.

Також з'явилося відео зі звуками, подібними до вибухів від прильотів.

Офіційної інформації немає.

Вечір 4 липня 2023 року в окупованій Макіївці поряд із Донецьком пройшов із потужними вибухами – відео "грибу" .

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