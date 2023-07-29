Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
У тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи. На відео з місцевих пабліків чути детонацію.
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Повідомляється, що звуки вибухів чули Київському та Куйбишевському районах Донецька.
Місцеві публікують відео з Азотного мікрорайону у Донецьку – на ньому видно та чутно детонацію.
Також з'явилося відео зі звуками, подібними до вибухів від прильотів.
Офіційної інформації немає.
- Вечір 4 липня 2023 року в окупованій Макіївці поряд із Донецьком пройшов із потужними вибухами – відео "грибу" .
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