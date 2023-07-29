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Во временно оккупированном Донецке что-то взорвалось и детонирует – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 20:54
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Во временно оккупированном Донецке раздаются взрывы. На видео с местных пабликов слышна детонация.

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Сообщается, что звуки взрывов слышали Киевском и Куйбышевском районах Донецка.

Местные публикуют видео из Азотного микрорайона в Донецке – на нем видно и слышно детонацию.

Также появилось видео с звуками, похожими на взрывы от прилетов.

Официальной информации нет.

  • Вечер 4 июля 2023 года в оккупированной Макеевке рядом с Донецком прошел с мощными взрывами – видео "гриба".

Читайте также: Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий

Наталья Медведева
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войнаДонецк
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