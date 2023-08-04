Ночью 4 августа в Феодосии на южном берегу временно оккупированного россиянами Крыма прогремели взрывы. Работала противовоздушная оборона захватчиков, видео/фото выкладывают местные паблики.
Первый взрыв прогремел около 03:12 ночи.
После этого через разные промежутки времени взрывы и свист, вероятно, ракет ПВО, продолжаются уже более получаса.
По сообщениям, между звуками ракет и взрывами якобы слышны звуки двигателей внутреннего сгорания беспилотников.
Судя по сообщениям в местных чатах, взрывы хорошо слышны не только в городе, но и ближайших поселках – Приморском, Береговом и на Очистных. Слышали даже в Старом Крыму и Орджоникидзе.
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До четырех часов утра все утихло.
Местные жители сообщили, что в городе после первых взрывов начали ездить пожарные машины и кареты скорой помощи.
Вся информация, приведенная выше, требует подтверждения.
Оккупанты сообщили о работе ПВО "в нескольких районах" Крымского полуострова.
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