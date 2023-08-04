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В Феодосии взрывы, работает ПВО оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 03:50
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Ночью 4 августа в Феодосии на южном берегу временно оккупированного россиянами Крыма прогремели взрывы. Работала противовоздушная оборона захватчиков, видео/фото выкладывают местные паблики.

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Первый взрыв прогремел около 03:12 ночи.

После этого через разные промежутки времени взрывы и свист, вероятно, ракет ПВО, продолжаются уже более получаса.

По сообщениям, между звуками ракет и взрывами якобы слышны звуки двигателей внутреннего сгорания беспилотников. 

Судя по сообщениям в местных чатах, взрывы хорошо слышны не только в городе, но и ближайших поселках – Приморском, Береговом и на Очистных. Слышали даже в Старом Крыму и Орджоникидзе.

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До четырех часов утра все утихло.

Местные жители сообщили, что в городе после первых взрывов начали ездить пожарные машины и кареты скорой помощи.

Вся информация, приведенная выше, требует подтверждения.

Оккупанты сообщили о работе ПВО "в нескольких районах" Крымского полуострова.

Пока нет новой информации, посмотрите, как "Ахмат" сгорел в Старомлыновке – а потом еще один, или что говорят о войне и кадыровцах чеченские добровольцы. Еще одна хорошая новость – что боевые медики будут переливать кровь раненым на догоспитальном этапе.

Євген Пилипенко
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войнаКрымпвооккупацияФеодосия
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