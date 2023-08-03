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Атака на Измаил. Один из беспилотников мог упасть в Румынии – СМИ со ссылкой на очевидцев

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 16:27
Атака на Измаил. Один из беспилотников мог упасть в Румынии – СМИ со ссылкой на очевидцев - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Скриншот анимации от AiTelly)

Один из российских дронов-камикадзе Shahed-136, атаковавший Измаил 2 августа, мог упасть на территории Румынии после того, как его сбила украинская противовоздушная оборона. Об этом сообщает местный телеканал PRO TV со ссылкой на нескольких моряков, ставших свидетелями этого.

На момент атаки в Измаильском порту было семь судов, которыми управляли румынские владельцы.

Командирам удалось спрятать корабли на румынском берегу Дуная.

Моряки утверждают, что на записи с места происшествия слышен взрыв сбитого украинским ПВО беспилотника, который должен был упасть "совсем близко" от них на румынском берегу Дуная, "где-то в лесу".

"Именно здесь, на пять километров выше, он упал на нас. Потом приехали какие-то машины, я думаю, из нашей пограничной полиции. Он упал на румынский берег", – утверждает Габриэль Вили Дубит, главный инженер корабля Cadensia.

Также телеканал приводит разговор между моряками, которые смотрят на вспышку огня ночью: первый говорит, что "видно на Рени", а второй говорит, что не на Рени, а "у нас здесь".

Румынские власти пока не подтверждали инцидент.

В настоящее время нет возможности проверить эту информацию.

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Артём Джерипа
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