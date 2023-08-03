Атака на Измаил. Один из беспилотников мог упасть в Румынии – СМИ со ссылкой на очевидцев

Один из российских дронов-камикадзе Shahed-136, атаковавший Измаил 2 августа, мог упасть на территории Румынии после того, как его сбила украинская противовоздушная оборона. Об этом сообщает местный телеканал PRO TV со ссылкой на нескольких моряков, ставших свидетелями этого.

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На момент атаки в Измаильском порту было семь судов, которыми управляли румынские владельцы.

Командирам удалось спрятать корабли на румынском берегу Дуная.

Моряки утверждают, что на записи с места происшествия слышен взрыв сбитого украинским ПВО беспилотника, который должен был упасть "совсем близко" от них на румынском берегу Дуная, "где-то в лесу".

"Именно здесь, на пять километров выше, он упал на нас. Потом приехали какие-то машины, я думаю, из нашей пограничной полиции. Он упал на румынский берег", – утверждает Габриэль Вили Дубит, главный инженер корабля Cadensia.

Также телеканал приводит разговор между моряками, которые смотрят на вспышку огня ночью: первый говорит, что "видно на Рени", а второй говорит, что не на Рени, а "у нас здесь".

Румынские власти пока не подтверждали инцидент.

В настоящее время нет возможности проверить эту информацию.

После 17 июля 2023 года, когда Россия объявила о выходе по Черноморской зерновой инициативе, ее армия начала систематически атаковать украинскую портовую инфраструктуру и города на юге.

В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Помимо Киева был атакован Измаил на юге Одесской области. Во время атаки силы ПВО уничтожили более 10 ударных беспилотников.

После атаки цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 4%, поскольку трейдеры озабочены перспективами продления поставок украинского продовольствия, сообщило Reuters.

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