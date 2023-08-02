Во время ночной атаки по югу Одесской области Силы противовоздушной обороны уничтожили более 10 ударных беспилотников типа Shahed-136. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" и публикует видео разрушений в Измаиле.

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"Враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае", – говорится в сообщении.

Силы ПВО сбили 11 "шахедов", но часть атакующих дронов уничтожить не удалось.

Удары россиян пришлись по элеватору и зернохранилищу, серьезные разрушения получили многоэтажные административные здания.

24 июля 2023 года Россия атаковала другой дунайский порт – Рени. Тогда им удалось разрушить три склада с зерном.

В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева был атакован Измаил на юге Одесской области.

Противовоздушная оборона сбила 23 беспилотника врага.

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