UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Удар россиян по Измаилу. Сбито более 10 дронов. ВСУ показали разрушения в городе – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 11:42
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото

Во время ночной атаки по югу Одесской области Силы противовоздушной обороны уничтожили более 10 ударных беспилотников типа Shahed-136. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" и публикует видео разрушений в Измаиле.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае", – говорится в сообщении. 

Силы ПВО сбили 11 "шахедов", но часть атакующих дронов уничтожить не удалось.

Удары россиян пришлись по элеватору и зернохранилищу, серьезные разрушения получили многоэтажные административные здания.

Читайте также: Россияне разрушили морвокзал Измаила. Его отреставрировали всего четыре года назад – фото

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапортИзмаилодесская областьShahed-136
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 