ВСУ: РФ ночью запустила "рои" Shahed-136 с трех направлений. ПВО сбила 23, есть прилеты
02.08.2023, 09:19
Мобильная группа ПВО (Фото: Нацгвардия)
Российские оккупанты в ночь на 2 августа запустили по Украине дроны-камикадзе Shahed-136 с трех направлений. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что "шахеды" запускались из Курска, Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 23 барражирующих боеприпаса.
Отмечается, что большинство беспилотников уничтожены в Киевской и Одесской областях, часть запущенных дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.
В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, по предварительным данным, был атакован Измаил на юге Одесской области.
- В результате атаки в Киевской области произошли пожары, есть повреждения.
- 26 июля 2023 года президент Зеленский заявил, что Украина получила усиление системы ПВО — его направят "туда, где сейчас больше всего нужно".
- В Кривом Роге сняли видео удара "Искандера" по жилому дому: "оператора" нашли и передали его СБУ.
Смотрите также: Ночной удар "шахедами" по Киеву: ГСЧС показала поврежденное админздание – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии