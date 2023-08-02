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ВСУ: РФ ночью запустила "рои" Shahed-136 с трех направлений. ПВО сбила 23, есть прилеты

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 09:19
ВСУ: РФ ночью запустила
Мобильная группа ПВО (Фото: Нацгвардия)

Российские оккупанты в ночь на 2 августа запустили по Украине дроны-камикадзе Shahed-136 с трех направлений. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что "шахеды" запускались из Курска, Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма. 

Силы противовоздушной обороны уничтожили 23 барражирующих боеприпаса. 

Отмечается, что большинство беспилотников уничтожены в Киевской и Одесской областях, часть запущенных дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области. 

В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, по предварительным данным, был атакован Измаил на юге Одесской области.

Смотрите также: Ночной удар "шахедами" по Киеву: ГСЧС показала поврежденное админздание – фото

Дмитрий Гриниченко
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