ВСУ: РФ ночью запустила "рои" Shahed-136 с трех направлений. ПВО сбила 23, есть прилеты

Российские оккупанты в ночь на 2 августа запустили по Украине дроны-камикадзе Shahed-136 с трех направлений. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что "шахеды" запускались из Курска, Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 23 барражирующих боеприпаса.

Отмечается, что большинство беспилотников уничтожены в Киевской и Одесской областях, часть запущенных дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.

В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, по предварительным данным, был атакован Измаил на юге Одесской области.

В результате атаки в Киевской области произошли пожары, есть повреждения.

26 июля 2023 года президент Зеленский заявил, что Украина получила усиление системы ПВО — его направят "туда, где сейчас больше всего нужно".

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