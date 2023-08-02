Киевская область. В результате атаки дронов РФ случились пожары, есть повреждения — ОВА

В результате ночной атаки дронов-камикадзе Shahed-136 в Киевской области случились пожары, есть повреждения. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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По его словам, воздушная тревога продолжалась более трех часов, все беспилотники были сбиты противовоздушной обороной, прилетов и жертв нет.

Из-за падения осколков в одном из населенных пунктов загорелся частный дом, повреждены гараж, придомовая территория и автомобиль. Пожар оперативно ликвидировали.

Еще в одном населенном пункте осколки повредили крышу магазина.

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