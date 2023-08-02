Киевская область. В результате атаки дронов РФ случились пожары, есть повреждения — ОВА
02.08.2023, 08:19
Мобильная группа ПВО (Фото: скриншот с видео)
В результате ночной атаки дронов-камикадзе Shahed-136 в Киевской области случились пожары, есть повреждения. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
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По его словам, воздушная тревога продолжалась более трех часов, все беспилотники были сбиты противовоздушной обороной, прилетов и жертв нет.
Из-за падения осколков в одном из населенных пунктов загорелся частный дом, повреждены гараж, придомовая территория и автомобиль. Пожар оперативно ликвидировали.
Еще в одном населенном пункте осколки повредили крышу магазина.
Последствия устраняются, собственники поврежденных объектов получат помощь.
- Днем 31 июля 2023 года российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу.
- Вследствие российского обстрела шесть человек погибли и 75 ранены.
- Также с утра 31 июля российская армия беспощадно обстреливала Херсонскую область. Известно о 17 раненых и четырех погибших.
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