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Киевская область. В результате атаки дронов РФ случились пожары, есть повреждения — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 08:19
Киевская область. В результате атаки дронов РФ случились пожары, есть повреждения — ОВА - Фото
Мобильная группа ПВО (Фото: скриншот с видео)

В результате ночной атаки дронов-камикадзе Shahed-136 в Киевской области случились пожары, есть повреждения. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По его словам, воздушная тревога продолжалась более трех часов, все беспилотники были сбиты противовоздушной обороной, прилетов и жертв нет. 
Из-за падения осколков в одном из населенных пунктов загорелся частный дом, повреждены гараж, придомовая территория и автомобиль. Пожар оперативно ликвидировали.
Еще в одном населенном пункте осколки повредили крышу магазина. 

Последствия устраняются, собственники поврежденных объектов получат помощь. 

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Дмитрий Гриниченко
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войнапвокиевская областьруслан кравченкоShahed-136дроны-камикадзе
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