UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кривой Рог. Пуски "Искандеров" были из района Джанкоя, Зеленский призывает Запад к ответу видео

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 21:36
Видео: Офис президента
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий
Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий

По предварительным данным украинских военных, две российские ракеты "Искандер" по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма, из района города Джанкой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении и призвал Запад ответить на обстрел оружием для ВСУ и существенным усилением санкций против РФ.

"Это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок, наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов. Санкционное давление мира против России заслуживает существенного увеличения", – заявил Зеленский.

Он отметил, что сейчас появляется все больше открытой информации, в частности расследований журналистов, о том, как РФ обходит глобальные санкции и получает критические компоненты для производства оружия.

"И, кстати, мы неоднократно предоставляли такую информацию нашим партнерам в закрытом режиме. Надо действовать всем вместе. Существенно усиливать санкции за террор. Существенно ограничивать каналы доставки в Россию критических компонентов для производства ракет. И отвечать решительностью – именно решительностью в поставке Украине современного оружия, в частности, дальнобойных ракет, чтобы мы могли снять эту террористическую угрозу, которую Россия создает против наших людей, против наших детей", – заявил президент.

Читайте также: Десятки "Калибров" и единицы "Кинжалов". В ГУР рассказали о темпах производства ракет в РФ

Он также сообщил, что сегодня россияне обстреляли из артиллерии Херсон, вследствие чего погиб сотрудник полиции. Ранения получили девять человек, среди них ребенок и четыре волонтера общественного объединения "Город силы".

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийобстрелвойнаКрымракетный ударкривой рогискандерджанкой
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 