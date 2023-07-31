По предварительным данным украинских военных, две российские ракеты "Искандер" по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма, из района города Джанкой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении и призвал Запад ответить на обстрел оружием для ВСУ и существенным усилением санкций против РФ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок, наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов. Санкционное давление мира против России заслуживает существенного увеличения", – заявил Зеленский.

Он отметил, что сейчас появляется все больше открытой информации, в частности расследований журналистов, о том, как РФ обходит глобальные санкции и получает критические компоненты для производства оружия.

"И, кстати, мы неоднократно предоставляли такую информацию нашим партнерам в закрытом режиме. Надо действовать всем вместе. Существенно усиливать санкции за террор. Существенно ограничивать каналы доставки в Россию критических компонентов для производства ракет. И отвечать решительностью – именно решительностью в поставке Украине современного оружия, в частности, дальнобойных ракет, чтобы мы могли снять эту террористическую угрозу, которую Россия создает против наших людей, против наших детей", – заявил президент.

Читайте также: Десятки "Калибров" и единицы "Кинжалов". В ГУР рассказали о темпах производства ракет в РФ

Он также сообщил, что сегодня россияне обстреляли из артиллерии Херсон, вследствие чего погиб сотрудник полиции. Ранения получили девять человек, среди них ребенок и четыре волонтера общественного объединения "Город силы".

Днем 31 июля 2023 года российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу. Вследствие российского обстрела шесть человек погибли и 75 ранены.

Также с утра 31 июля российская армия беспощадно обстреливает Херсонскую область. На 18:00 известно о 17 раненых и четырех погибших.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.