Десятки "Калибров" и единицы "Кинжалов". В ГУР рассказали о темпах производства ракет в РФ

Сейчас в России производят гораздо меньше ракет, чем раньше, а то, что производится, не накапливается, а сразу выпускается по Украине. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Он отметил, что помимо остатков ракет в РФ налажено и их производство, и страна-террорист работает над тем, чтобы его увеличивать.

"Но, если говорить об "Искандерах" – это значительно меньшие объемы, чем тех же "Калибров", и фактически все, что сейчас производится, сразу и выпускается российскими террористами по Украине", – сказал Юсов.

Комментируя количественные показатели нынешнего производства ракет в РФ, представитель ГУР сказал, что это "десятки" ракет "Калибр", а "Искандеров" и "Кинжалов" россияне производят "значительно меньше, единицы".

В документе санкционной группы Ермака-Макфола, который находится в эксклюзивном распоряжении LIGA.net , отмечается, что подавляющее большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, произведено в США – 81%.

, отмечается, что подавляющее большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, произведено в США – 81%. 21 июля Юсов сообщал, что в РФ продолжают производить ракеты, но это уже совсем не те объемы, которые были ранее, и сейчас РФ не способна компенсировать уже израсходованный ракетный потенциал.

Также сейчас Россия увеличивает производство дронов, в частности, барражирующих боеприпасов "Ланцет", однако заявления по поводу больших объемов производства — это пропаганда РФ.

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